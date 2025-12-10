Дом появился в 1901 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

В самом центре Екатеринбурга, на главной магистрали города — проспекте Ленина, 20, расположен двухэтажный каменный особняк, внешне неброский и органично вписывающийся в историческую застройку. За его сдержанным фасадом скрывается память о ярких и порой трагических эпизодах российской истории, отразившихся в судьбах его владельцев, деятельности одного из первых профсоюзов и подпольной работе большевиков. Как городская усадьба превратилась в памятник, сохранивший эпоху XIX–XX веков — в материале URA.RU.

Первые владельцы усадьбы

История участка уходит корнями в середину XIX века. В 1856 году его владельцем значился мещанин Петр Иконников, что было типично для тогдашней застройки Екатеринбурга, где каменные здания соседствовали с деревянными усадьбами. Однако настоящий расцвет места связан с именем Семена Салмина, который владел усадьбой в 1880-е годы.

Семен Салмин — характерная фигура для динамичной уральской торговой среды. Начиная карьеру как приказчик (управляющий) при свечной лавке сарапульского купца 2-й гильдии Петра Зылева, он со временем проявил предпринимательскую хватку и открыл собственное дело — магазин бакалейных товаров на том же Главном проспекте в доме №20. Этот шаг из наемного работника в хозяева был мечтой многих способных приказчиков.

Продолжение после рекламы

Именно принадлежность к сословию приказчиков определила следующую важную главу в истории дома. Семен Салмин был активным членом Общества взаимного вспоможения приказчиков Екатеринбурга — организации, которую по праву можно считать прообразом профессионального союза в городе. Это общество не было радикальным — оно объединяло как действующих управляющих, так и разбогатевших купцов, вышедших из их среды, которые по «доброй памяти» помогали бывшим коллегам. Философия общества была основана на христианских и сословных принципах взаимоподдержки.

Практическим толчком к сплочению стала борьба за право на отдых. Благодаря ходатайству городского головы Ильи Симанова было установлено правило, разрешавшее работать в праздники лишь с 12 до 14 часов. Ощутив силу коллективного действия, приказчики оформили свой союз юридически: 5 марта 1887 года был утвержден устав Общества, а в сентябре оно начало работу. Щедрым жестом Салмина стало предоставление своего дома для собраний правления.

Общество быстро набрало вес: к 1888 году в нем было 16 почетных и 100 действительных членов. Его финансы были внушительными — к 1914 году на счетах копилось около 45 тысяч рублей. Одним из главных достижений общества стало открытие Торговой школы на соседнем участке (Главный проспект, 16), готовившей грамотных коммерсантов.

Преображение усадьбы

На момент основания Общества в 1887 году усадьба Салмина была типичной для своего времени: главный деревянный дом, разнообразные хозяйственные постройки и баня. Однако рост благосостояния и статуса требовал иного представительства. В 1901 году начинается ключевая трансформация — строительство двухэтажного каменного дома, восточная часть которого сохранилась до наших дней.

Интересно, что в строительных документах чаще фигурирует имя супруги Семена — Ираиды Салминой, что может говорить о ее активной роли в управлении имуществом или формальном владении. Новый каменный дом символизировал прочность и состоятельность своего хозяина, став заметной деталью в архитектурном облике главной улицы города.

Типография — ширма для революционного подполья

С 1897 года часть помещений усадьбы стала арендовать типография «Алексеева, Галина и К». Ее учредители были известными в городе людьми. Владимир Алексеев — сын гражданской жены писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Петр Галин — журналист и редактор «Екатеринбургской недели», писавший под псевдонимами «Нил-Агъ» и «Дядя Листар». Позже к делу присоединился торговец бумагой Егор Ершов. После смерти Галина в 1908 году и выкупа доли Алексеева в 1913-м, типография стала единоличным владением Ершова.

Продолжение после рекламы

Эта легальная, уважаемая типография, печатавшая газеты, книги и коммерческие бланки, неожиданно стала нервным центром революционного подполья. В 1907 году, в разгар реакции после Первой русской революции, здесь тайно печаталась нелегальная большевистская газета «Рабочий». Подробности этой операции сохранились в воспоминаниях революционера-подпольщика Бартенева («Алексеича»).

Организация подпольной печати была делом опасным и сложным. Как вспоминал Бартенев, шрифт для нее добыли путем «экспроприации» — налета на частную типографию в 1906 году. Однако не хватало печатного станка. Находчивые подпольщики поначалу использовали легальную типографию «Алексеева, Галина и К» хитростью: договорились с сыном сторожа и тайно работали по ночам. Но для массовых тиражей предвыборных листовок к выборам в Государственную думу такой способ не подходил. Тогда они нашли компромиссный вариант — управляющий за плату согласился печатать революционные воззвания.

Таким образом, типография Ершова, сама того не ведая или закрывая на это глаза, стала важнейшим инструментом большевистской агитации на Урале. Риск был колоссальным: раскрытие грозило не только разгромом подпольной ячейки, но и полным разорением и уголовным преследованием для владельцев легального предприятия.

Эпоха перемен: от прогимназии к коммуналкам

В 1910-х годах судьба усадьбы вновь меняется. Некоторое время здесь размещалась мужская прогимназия Николая Зубкова. Около 1912 года усадьбу выкупают наследники знаменитого екатеринбургского предпринимателя Павла Холкина, владельца фешенебельной «Американской гостиницы». К 1916 году в доме проживали, вероятно, его внучки — Вера и Ксения Холкины.

После Октябрьской революции 1917 года частная собственность была упразднена. Каменный дом разделил участь многих особняков: его национализировали и превратили в коммунальное жилье и конторы. В 1922 году здесь обосновался «Уралкустпром», занимавшийся заготовкой кустарных изделий. В 1924 году в здание въехала Поверочная палата мер и весов.

Но самым ярким послереволюционным жильцом стала Евгения Кливанская-Кроль. Молодой врач, она открыла в одной из квартир зубоврачебный кабинет, где и проживала. Ее судьба — пример преемственности служения городу, но уже в новых условиях. Впоследствии она станет первой женщиной-профессором на Урале, доктором медицинских наук и бессменным председателем Свердловского отделения общества детских врачей на протяжении двух десятилетий (1932-1951).

Продолжение после рекламы

В 1930-е годы в здании размещался трест «Снабстекло», а в 1980-е — Уральская комплексная геологоразведочная экспедиция. В 1984 году на восточном торце здания была открыта доска, посвященная матросу-большевику Павлу Дмитриевичу Хохрякову, герою Гражданской войны на Урале. Эта доска, однако, закрепляла в памяти лишь один, пусть и важный, революционный эпизод, оставляя в тени богатую, многослойную историю самого места.

Памятник в центре города

История усадьбы на проспекте Ленина, 20 — это история в миниатюре о том, как частная жизнь, общественная инициатива и политическая борьба переплетались в горниле исторических перемен. От скромного деревянного дома мещанина Иконникова — к каменному особняку преуспевающего приказчика-купца Салмина. От благотворительных собраний первого профсоюза — к тайному ночному стуку машинки подпольной типографии. От зубного кабинета будущего профессора — к конторам советских трестов.

Каждый слой этой истории, будь то сословная солидарность дореволюционных приказчиков или революционная рискованная агитация, был частью сложного и противоречивого пути, который прошел город на пути к современности. Этот дом — немой свидетель, чьи стены помнят и споры о торговых делах, и шелест нелегальных газет, и детский смех в коммунальной квартире, воплощая в себе многоголосицу ушедшей эпохи.