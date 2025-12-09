В Ревде по вине пьяного водителя без прав в ДТП пострадали отец с сыном

Виновник аварии отрицал свое опьянение Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) вечером 9 декабря на улице Космонавтов произошло ДТП с участием двух иномарок — пострадали 40-летний водитель и его 12-летний сын. По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло около 19:30 по вине нетрезвого водителя, который не имел водительских прав.

«В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля Kia Ceed и его 12-летний сын получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи в лечебном учреждении оба были отпущены домой», — уточнили дорожные полицейские.

По предварительной информации, водитель Renault Kaptur при повороте направо не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения. Там кроссовер столкнулся с автомобилем Kia Ceed, в котором находились три человека, в том числе ребенок.

