В Сургуте (ХМАО) полиция задержала организованную преступную группу, которая занималась незаконным оборотом средств платежей. Банда вывела через криптовалюту почти 100 млн рублей.

«Злоумышленники скупали банковские карты у граждан, получая доступ к их расчетным счетам, на которых аккумулировались деньги, добытые противоправным путем. По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам с криптовалютой превысил 94 миллиона рублей», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте.

По версии следствия, участники группы обналичивали деньги, удерживая комиссию в размере от трех до 15 процентов. После этого они конвертировали средства в криптовалюту и переводили их своим кураторам. Также установлено, что приобретенные банковские карты использовались для совершения дистанционных хищений на территории страны.

На участников банды завели уголовное дело. Троих подозреваемых или под стражу. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.