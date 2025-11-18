Бюджет России на 2026-2028 годы принят во втором чтении

Госдума приняла проект бюджета во втором чтении Фото: Роман Наумов © URA.RU

Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Третье чтение запланировано на 20 ноября, сообщает пресс-служба Госдумы.

Прогнозируемый объем ВВП составит 235,067 триллиона рублей в 2026 году, 255,498 триллиона — в 2027-м и 276,346 триллиона — в 2028-м. Уровень инфляции не должен превысить 4% в год. Ключевыми приоритетами станут социальные обязательства, оборона и безопасность, достижение национальных целей развития, пишет РИА Новости. Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 триллиона рублей (16,6% ВВП).

В рамках второго чтения поддержаны поправки, которые перераспределяют более 7 триллионов рублей. Большая часть средств пойдет на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на потребности специальной военной операции. Также деньги направят на национальные проекты, общественные организации инвалидов, фонды «Защитники Отечества» и «Памяти 6-й роты», центры протезирования и реабилитации участников СВО, капремонт школ, ремонт дорог и развитие сельских территорий.

