10 октября 2025

Трамп: США вводят пошлины в 100% против Китая

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР Фото:

Америка собирается ввести пошлины в 100% на товары из Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«США 1 ноября введут 100%-ные пошлины на товары из КНР», — передает ТАСС слова Трампа. Уточняется, что речь идет, в том числе, о критически важном программном обеспечении.

Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал, что только США могут вводить тарифные ограничения против других стран, и заявлял о положительном влиянии пошлин на американскую экономику. Также он призывал Евросоюз последовать примеру США и ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, однако европейские власти отказались от этих мер из-за опасений за собственную экономику.

