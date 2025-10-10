Трамп: США вводят пошлины в 100% против Китая

Америка собирается ввести пошлины в 100% на товары из Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«США 1 ноября введут 100%-ные пошлины на товары из КНР», — передает ТАСС слова Трампа. Уточняется, что речь идет, в том числе, о критически важном программном обеспечении.
Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал, что только США могут вводить тарифные ограничения против других стран, и заявлял о положительном влиянии пошлин на американскую экономику. Также он призывал Евросоюз последовать примеру США и ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, однако европейские власти отказались от этих мер из-за опасений за собственную экономику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.