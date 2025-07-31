Пошлины Трампа загоняют США в изоляцию

Президент США Дональд Трамп получит лишь обратный эффект, вводя пошлины и санкции против стран БРИКС. Об этом в интервью URA.RU рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Американское конфронтационное поведение станет причиной все большей неуступчивости со стороны Индии и Китая. Даже, возможно, приведет к разрыву отношений и нарушению торгово-экономических связей. Трамп рискует добиться ровно обратного поставленным целям», — заявил Мухин.
По его мнению, естественной ответной реакцией станет рост антиамериканизма в этих странах. «Американцы рискуют оказаться в изоляции», — отметил политолог и добавил,что то, чем США угрожали России, может случиться с ними.
Ранее Трамп сообщил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС, которые, по его мнению, придерживаются антиамериканской политики и якобы стремятся лишить доллар статуса мировой резервной валюты. Трамп также заявил, что США уже вводят пошлины против Бразилии и Индии. Нью-Дели еще «заплатит» некий штраф за закупки российских энергоносителей. Идут угрозы и в адрес Китая из-за покупки нефти у России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.