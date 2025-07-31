Пошлины Трампа загоняют США в изоляцию

Политолог Мухин: США рискуют оказаться в изоляции из-за пошлин Трампа
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Президент США Дональд Трамп лишь загоняет Штаты в изоляцию, вводя ограничения против стран, считает политолог Алексей Мухин
Президент США Дональд Трамп лишь загоняет Штаты в изоляцию, вводя ограничения против стран, считает политолог Алексей Мухин Фото:

Президент США Дональд Трамп получит лишь обратный эффект, вводя пошлины и санкции против стран БРИКС. Об этом в интервью URA.RU рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Американское конфронтационное поведение станет причиной все большей неуступчивости со стороны Индии и Китая. Даже, возможно, приведет к разрыву отношений и нарушению торгово-экономических связей. Трамп рискует добиться ровно обратного поставленным целям», — заявил Мухин.

По его мнению, естественной ответной реакцией станет рост антиамериканизма в этих странах. «Американцы рискуют оказаться в изоляции», — отметил политолог и добавил,что то, чем США угрожали России, может случиться с ними.

Ранее Трамп сообщил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС, которые, по его мнению, придерживаются антиамериканской политики и якобы стремятся лишить доллар статуса мировой резервной валюты. Трамп также заявил, что США уже вводят пошлины против Бразилии и Индии. Нью-Дели еще «заплатит» некий штраф за закупки российских энергоносителей. Идут угрозы и в адрес Китая из-за покупки нефти у России.

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Президент США Дональд Трамп получит лишь обратный эффект, вводя пошлины и санкции против стран БРИКС. Об этом в интервью URA.RU рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Американское конфронтационное поведение станет причиной все большей неуступчивости со стороны Индии и Китая. Даже, возможно, приведет к разрыву отношений и нарушению торгово-экономических связей. Трамп рискует добиться ровно обратного поставленным целям», — заявил Мухин. По его мнению, естественной ответной реакцией станет рост антиамериканизма в этих странах. «Американцы рискуют оказаться в изоляции», — отметил политолог и добавил,что то, чем США угрожали России, может случиться с ними. Ранее Трамп сообщил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС, которые, по его мнению, придерживаются антиамериканской политики и якобы стремятся лишить доллар статуса мировой резервной валюты. Трамп также заявил, что США уже вводят пошлины против Бразилии и Индии. Нью-Дели еще «заплатит» некий штраф за закупки российских энергоносителей. Идут угрозы и в адрес Китая из-за покупки нефти у России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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