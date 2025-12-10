В России нашли «подстраховку» на случай конфискации активов РФ
Решение о конфискации повлечет иски со стороны держателей из РФ, заявил Чирков
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российская сторона будет подавать иски и требовать компенсации в случае, если российские активы будут конфискованы. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.
«Решение о конфискации российских активов повлечет иски со стороны российских держателей. Европейская правовая система, если все рассматривается по закону, будет вынуждена признать право собственности на эти активы за российским держателем. Соответственно, требовать компенсации будет российская сторона», — заявил Максим Чирков. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
К тому же ранее сообщалось, что российские предприниматели уже подали в европейские суды 28 исков на сумму не менее 53 млрд евро. Они оспаривают санкции и заморозку частных активов, часто используя механизм ISDS для защиты инвестиций.
Согласно статистике Еврокомиссии, после начала специальной военной операции Европейский союз совместно со странами «Большой семерки» заблокировал почти 50% международных резервов Российской Федерации — около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из этой суммы находятся под юрисдикцией ЕС, при этом приблизительно 180 млрд евро размещены на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
Тем временем Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призывал отказаться от идеи конфисковать российские активы и предложил заменить альтернативным финансированием — через «традиционный общеевропейский займ». Его слова приводило издание «Ридус».
