Экономия россиян на продуктах ударила по бизнесменам

За девять месяцев 2025 года открылось на 30% меньше продуктовых магазинов, чем за этот период 2024 года

«В январе—сентябре крупнейшие в России торговые сети в целом открыли около 5,3 тыс. торговых объектов, что на 30% меньше год к году», — приводит исследование Infoline «Коммерсант». Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подчеркнул, что это вызвано изменением моделей поведения покупателей, увеличением стоимости строительства и высокими ставками. За девять месяцев 2025 года в России величина открытия новых точек снизилась на 30% по сравнению с прошлым годом.