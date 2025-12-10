Фигурант дела Долиной умер до решения суда о взыскании с него денег

Лариса Долина перевела под воздействием мошенников деньги подозреваемому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Таксист из Йошкар-Олы, которого подозревали в участии в мошеннической схеме с покупкой квартиру певицы Ларисы Долиной, не дожил до решения суда. Об этом сообщают СМИ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счёта... открыт в АО... 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счёту Келдыбаева А.В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л.А. в размере 5 млн рублей, 27.06.2024 — 10 млн рублей, назначение платежа — оплата услуг», — сообщается в решении суда. Текст приводит издание RT. В решении также отмечено, что подозреваемый умер, а производство по делу, части которого касаются Келдыбаева, прекращено.