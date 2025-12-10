Песков ответил Буданову*, заявившего о «прослушке Кремля»

Вражеские спецслужбы выполняют свою работу, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские государственные служащие должны быть предельно осторожными на фоне возможных угроз со стороны вражеских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — заявил Песков. Его слова приводит RTVI.

Заявление пресс-секретаря президента прозвучало на фоне слов начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). Он заявлял о том, что спецслужбы Украины якобы могут «прослушивать» чиновников в Кремле.

Ранее Песков уже комментировал заявления Владимира Путина о действиях киевского руководства в зоне конфликта, в том числе о том, что украинское командование не отдает приказы окруженным подразделениям сдаваться в плен. Тогда президент и российские военные чиновники подчеркивали, что, по их оценке, такое поведение демонстрирует пренебрежение жизнями украинских военнослужащих.