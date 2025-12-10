Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Песков ответил Буданову*, заявившего о «прослушке Кремля»

Песков: российские чиновники должны быть предельно аккуратны
10 декабря 2025 в 11:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вражеские спецслужбы выполняют свою работу, заявил Песков

Вражеские спецслужбы выполняют свою работу, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские государственные служащие должны быть предельно осторожными на фоне возможных угроз со стороны вражеских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — заявил Песков. Его слова приводит RTVI.

Заявление пресс-секретаря президента прозвучало на фоне слов начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). Он заявлял о том, что спецслужбы Украины якобы могут «прослушивать» чиновников в Кремле.

Продолжение после рекламы

Ранее Песков уже комментировал заявления Владимира Путина о действиях киевского руководства в зоне конфликта, в том числе о том, что украинское командование не отдает приказы окруженным подразделениям сдаваться в плен. Тогда президент и российские военные чиновники подчеркивали, что, по их оценке, такое поведение демонстрирует пренебрежение жизнями украинских военнослужащих.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Яромир
    10 декабря 2025 12:21
    Буданов , психически больной и может нагородить , всё что хочешь .
Добавить комментарий
Следующий материал