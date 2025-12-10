Новые доказательства внеземного происхождения: что еще астрофизики узнали о комете 3I/ATLAS

Ученые продолжают фиксировать новые необычные данные о комете 3I/ATLAS Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Обнаруженная в начале июля 2025 года межзвездная комета 3I/ATLAS продолжает оставаться одним из самых загадочных и обсуждаемых космических объектов. Максимальное приближение кометы с Землей ожидается 19 декабря на расстоянии около 268 миллионов километров.

При этом астрофизики продолжают строить гипотезы вокруг кометы. Например, специалист из Гарварда Ави Леб продолжает заявлять о внеземном происхождении космического объекта. По его словам, комета может использовать защитный луч для расчистки пути перед собой. Новые подробности о громком астрономическом явлении — в материале URA.RU.

«Космическая одиссея»

Поведение кометы 3I/ATLAS демонстрирует ряд особенностей, отличающих ее от обычных комет. Астрофизик из Гарварда Ави Леб, известный своей открытостью к гипотезе о внеземных технологиях, указывает на несколько странных явлений. При анализе снимков он обнаружил странное расширение перед объектом в направлении его движения. Леб предположил, что этот шлейф может быть не естественным выбросом газа, а лучом света или потоком частиц, целенаправленно испускаемых для расчистки пути от микрометеороидов.

«Цвет из других миров»

Дополнительные данные, полученные телескопом XRISM 6-8 декабря, также не соответствуют обычной картине. Наблюдения показали, что свечение объекта имеет аномальный цветовой состав с избытком зелено-голубого излучения от углерода и азота и почти полным отсутствием кислорода. Кроме того, объект светит по направлению к Солнцу, а не от него, а само свечение является постоянным и чистым, подобно включенной лампе, а не мерцающему пламени. Некоторые наблюдатели отмечают, что именно такое свечение характерно для испытаний ракетных двигателей на Земле, работающих на азотном или углеродном топливе.

«Тайны третьей кометы»

3I/ATLAS также ставит рекорды по химической активности. Согласно новым данным, это небесное тело выделяет колоссальное количество метанола — около 40 килограммов каждую секунду, передает VSE42.RU. Помимо этого, комета активно испускает цианистый водород, а в ее газовой оболочке (коме) ученые фиксируют обилие водяного пара и углекислого газа.

Еще одной научной особенностью стало наблюдение необычного «покраснения» комы. Этот эффект может указывать на первозданный состав вещества кометы, которое в течение миллиардов лет не подвергалось значительному нагреву и сохранилось в своем исходном состоянии. В ноябре телескоп NASA Hubble зафиксировал резкий рост яркости объекта, что ученые первоначально объяснили возможной активностью ледяных криовулканов, выбрасывающих струи газа и пыли, передает aif.ru.

«Интерстеллар»

На основании совокупности аномалий Ави Леб выдвигает гораздо более широкие гипотезы о природе объекта и его возможном предназначении. Ученый напрямую допускает, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение, ссылаясь на его нехарактерные свойства, включая пульсации, подобные «сердцебиению». Он рассматривает этот объект как возможного представителя семейства технологических цивилизаций, наблюдающих за Солнечной системой.

Развивая свою мысль, Леб предлагает гипотезу о том, что жизнь на Земле могла быть намеренно занесена из космоса более развитыми цивилизациями. «Если существует межзвездный садовник, то, очевидно, он мог вмешаться… он мог намеренно посеять различные формы жизни на Земле», — заявляет астрофизик.