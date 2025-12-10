Логотип РИА URA.RU
Новорожденных Ямала выписывают из перинатального центра в традиционных костюмах КМНС

10 декабря 2025 в 14:16
Акция приурочена к 95-летию Ямала

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В перинатальном центре Ноябрьска к 95-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа начали выписывать новорожденных в национальных костюмах коренных народов Севера. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. 

«В честь 95-летия со Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа в перинатальном центре Ноябрьска малышей выписывают в национальных костюмах коренных народов Севера. Наряды для крох сшила сотрудница перинатального центра Елена Артамонова», — отмечено в сообщении. 

Для мальчиков подготовили праздничные малицы с капюшоном, для девочек — традиционные ягушки и повязки с помпонами. Все наряды украшены орнаментом, выполненным по мотивам узоров ямальского Севера, образ дополняют небольшие меховые рукавички.

Юбилей ЯНАО отмечают 10 декабря 2025 года — округу исполнилось 95 лет со дня основания, с чем жителей в соцсетях поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Праздничные мероприятия проходят по всему региону с начала года, их программа посвящена не только дате образования округа, но и сохранению уклада и традиций коренных народов Севера.

