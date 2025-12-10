Новорожденных Ямала выписывают из перинатального центра в традиционных костюмах КМНС

Акция приурочена к 95-летию Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В перинатальном центре Ноябрьска к 95-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа начали выписывать новорожденных в национальных костюмах коренных народов Севера. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В честь 95-летия со Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа в перинатальном центре Ноябрьска малышей выписывают в национальных костюмах коренных народов Севера. Наряды для крох сшила сотрудница перинатального центра Елена Артамонова», — отмечено в сообщении.

Для мальчиков подготовили праздничные малицы с капюшоном, для девочек — традиционные ягушки и повязки с помпонами. Все наряды украшены орнаментом, выполненным по мотивам узоров ямальского Севера, образ дополняют небольшие меховые рукавички.

