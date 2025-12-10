Логотип РИА URA.RU
«Я не стал выполнять указ президента»: первый глава Ямала назвал самое сложное решение в жизни

Экс-губернатор Неелов считает свой отказ от указа президента сложнейшим решением
10 декабря 2025 в 14:06
Первый губернатор Ямала назвал самое сложное решение в жизни

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Первый глава Ямала Юрий Неелов во время интервью с тремя губернаторами региона назвал самое сложное решение в своей жизни. Им стал отказ от выполнения указа президента Бориса Ельцина в середине «девяностых» годов.

«Самое сложное решение в жизни я принял, когда не стал выполнять указ президента. Нас палкой заталкивали в Тюменскую область [речь о попытке лишить ЯНАО самостоятельности, прим. URA.RU]. Но я посчитал, что это неправильно, надо было спросить у населения, провести референдум. Но разобрались. Сейчас все три субъекта нормально живут», — рассказал Юрий Неелов.

Три главы ЯНАО — Юрий Неелов, Дмитрий Кобылкин и Дмитрий Артюхов дали совместное интервью в честь 95-летия региона. Во время диалога с журналистами выяснилось, что экс-губернатор Кобылкин присылает губернатору Артюхову собственные стихотворения.

