«Я не стал выполнять указ президента»: первый глава Ямала назвал самое сложное решение в жизни

Первый глава Ямала Юрий Неелов во время интервью с тремя губернаторами региона назвал самое сложное решение в своей жизни. Им стал отказ от выполнения указа президента Бориса Ельцина в середине «девяностых» годов.

«Самое сложное решение в жизни я принял, когда не стал выполнять указ президента. Нас палкой заталкивали в Тюменскую область [речь о попытке лишить ЯНАО самостоятельности, прим. URA.RU]. Но я посчитал, что это неправильно, надо было спросить у населения, провести референдум. Но разобрались. Сейчас все три субъекта нормально живут», — рассказал Юрий Неелов.