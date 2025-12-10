Кассационный суд счел незаконными сделки музея PERMM с художником Сергеевым
Наиля Аллахвердиева продолжает борьбу в суде
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Два контракта, заключенные между пермским музеем современного искусства PERMM с куратором выставок Арсением Сергеевым, незаконны. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Ранее аналогичное решение по иску прокуратуры принял Ленинский райсуд Перми, так как в действиях тогдашнего директора музея Наили Аллахвердиевой усмотрели конфликт интересов. Пермский краевой суд решение районного отменил. Но кассация в итоге встала на сторону обвинения.
«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Ленинского районного суда г. Перми об удовлетворении иска прокурора г. Перми о признании недействительными двух контрактов, заключенных между художником и музеем современного искусства PERMM. В ходе прокурорской проверки был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при их заключении, так как выяснилось, что с исполнителем указанных контрактов их связывали иные близкие отношения», — сообщает прокуратура Пермского края.
Судебные разбирательства вокруг этих контрактов начались осенью 2024 года. Ленинский райсуд Перми признал договоры ничтожными. Преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ, художник, дизайнер, иллюстратор Арсений Сергеев, который сотрудничал с музеем, является мужем Наили Аллахвердиевой. Она утверждала, что возможный конфликт интересов был урегулирован. На фоне обысков и исков к музею Аллахвердиева покинула пост директора. Но по требованию прокурора суд признал увольнение не добровольным, а в связи с утратой доверия. Пермский краевой суд позже отменил решение о признании сделок музея с Сергеевым ничтожными. Наиля Аллахвердиева в свою очередь подала апелляционную жалобу на решение суда о мотивировке ее увольнения. Этот вопрос краевой суд рассмотрит 23 декабря.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!