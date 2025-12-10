Кассационный суд счел незаконными сделки музея PERMM с художником Сергеевым

Наиля Аллахвердиева продолжает борьбу в суде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Два контракта, заключенные между пермским музеем современного искусства PERMM с куратором выставок Арсением Сергеевым, незаконны. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Ранее аналогичное решение по иску прокуратуры принял Ленинский райсуд Перми, так как в действиях тогдашнего директора музея Наили Аллахвердиевой усмотрели конфликт интересов. Пермский краевой суд решение районного отменил. Но кассация в итоге встала на сторону обвинения.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Ленинского районного суда г. Перми об удовлетворении иска прокурора г. Перми о признании недействительными двух контрактов, заключенных между художником и музеем современного искусства PERMM. В ходе прокурорской проверки был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при их заключении, так как выяснилось, что с исполнителем указанных контрактов их связывали иные близкие отношения», — сообщает прокуратура Пермского края.