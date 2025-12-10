Председатель Совфеда Матвиенко поздравила жителей ХМАО с юбилеем округа

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поздравила югорчан с 95-летием образования округа. Спикер Совфеда обратилась к жителям региона во время 602-го пленарного заседания Совета Федерации.

«В истории Ханты-Мансийского автономного округа немало памятных событий, связанных с хозяйственным освоением перспективных месторождений углеводородов, имен выдающихся югорчан — геологоразведчиков, нефтяников и газовиков. Благодаря их упорному труду и таланту сформирован мощный индустриальный комплекс, ставший гордостью и достоянием России», — отметила Председатель Совета Федерации.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с 95-летием автономного округа. Он отметил, что Югра развивается как стратегический регион России, сохраняя при этом уважение к традициям и людям, которые формировали ее историю.