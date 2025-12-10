Логотип РИА URA.RU
Глава Екатеринбурга вдохновляется самым счастливым мэром России из ХМАО

Самый счастливый мэр из ХМАО Маненков стал примером для мэра Екатеринбурга
10 декабря 2025 в 12:39
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вдохновился активной жизненной позицией легендарного югорского коллеги

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вдохновляется примером самого довольного жизнью мэра России из ХМАО — Сергея Маненкова, который руководит Белоярским районом. Он заявил об этом во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU

«Самый счастливый мэр нашей страны оттого, что у него есть понимание с людьми, и люди видят результаты работы власти», — поделился Орлов в ходе пресс-конференции. Он отметил, что Маненков — образец народного мэра, которым ему хотелось бы стать.

Орлов и Маненков не знакомы лично. Градоначальник Екатеринбурга процитировал шутку главы Белоярского района, сказанную им в преддверии Дня строителя в 204 году: «Главой работать тяжело первые 15 лет, потом привыкаешь». По словам Орлова, добиться видимых результатов работы власти в мегаполисе сложнее, чем в небольшом муниципалитете, но к этому стоит стремиться.

Маненков ведет свой кулинарный блог, снимает видео об охоте и рыбалке, разводит черепах и выращивает овощи в Арктической зоне Югры. Мэр прославился танцами и художественном свистом на пакете. Он руководит Белоярским районом 36 лет и этой осенью переизбрался на новый срок.

