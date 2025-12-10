Глава Екатеринбурга вдохновляется самым счастливым мэром России из ХМАО
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вдохновился активной жизненной позицией легендарного югорского коллеги
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вдохновляется примером самого довольного жизнью мэра России из ХМАО — Сергея Маненкова, который руководит Белоярским районом. Он заявил об этом во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU
«Самый счастливый мэр нашей страны оттого, что у него есть понимание с людьми, и люди видят результаты работы власти», — поделился Орлов в ходе пресс-конференции. Он отметил, что Маненков — образец народного мэра, которым ему хотелось бы стать.
Орлов и Маненков не знакомы лично. Градоначальник Екатеринбурга процитировал шутку главы Белоярского района, сказанную им в преддверии Дня строителя в 204 году: «Главой работать тяжело первые 15 лет, потом привыкаешь». По словам Орлова, добиться видимых результатов работы власти в мегаполисе сложнее, чем в небольшом муниципалитете, но к этому стоит стремиться.
Маненков ведет свой кулинарный блог, снимает видео об охоте и рыбалке, разводит черепах и выращивает овощи в Арктической зоне Югры. Мэр прославился танцами и художественном свистом на пакете. Он руководит Белоярским районом 36 лет и этой осенью переизбрался на новый срок.
