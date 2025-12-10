Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Уральский полпред Жога поздравил ХМАО с 95-летием региона

10 декабря 2025 в 12:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полпред в УрФО Артем Жога поздравил жителей ХМАО с юбилеем региона

Полпред в УрФО Артем Жога поздравил жителей ХМАО с юбилеем региона

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил Югру с 95-летием. Он назвал ХМАО энергетическим сердцем России и одним из ключевых регионов страны. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Югру по праву называют энергетическим сердцем России: богатые недра преобразили не только сам Ханты-Мансийский автономный округ, но и Россию. Желаю жителям ХМАО крепкого здоровья, новых достижений и энергии для воплощения самых смелых идей на благо родной Югры!» — написал Жога в своем telegram-канале.

Полпред отметил, что его знакомство с Уральским федеральным округом в начале 2024 года началось именно с Югры. Он назвал ХМАО живым, сильным и современным регионом. Также Жога поблагодарил жителей округа за поддержку бойцов спецоперации и вклад в восстановление Макеевки, подчеркнув преданность югорчан своему делу и родной земле.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходят торжественные и праздничные мероприятия, приуроченные к 95-летию со дня образования региона. Власти и федеральные представители подчеркивают ключевую роль Югры в развитии нефтегазового комплекса и экономики России.

Материал из сюжета:

ХМАО празднует 95-летний юбилей

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал