Уральский полпред Жога поздравил ХМАО с 95-летием региона

Полпред в УрФО Артем Жога поздравил жителей ХМАО с юбилеем региона Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил Югру с 95-летием. Он назвал ХМАО энергетическим сердцем России и одним из ключевых регионов страны. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Югру по праву называют энергетическим сердцем России: богатые недра преобразили не только сам Ханты-Мансийский автономный округ, но и Россию. Желаю жителям ХМАО крепкого здоровья, новых достижений и энергии для воплощения самых смелых идей на благо родной Югры!» — написал Жога в своем telegram-канале.

Полпред отметил, что его знакомство с Уральским федеральным округом в начале 2024 года началось именно с Югры. Он назвал ХМАО живым, сильным и современным регионом. Также Жога поблагодарил жителей округа за поддержку бойцов спецоперации и вклад в восстановление Макеевки, подчеркнув преданность югорчан своему делу и родной земле.

Продолжение после рекламы