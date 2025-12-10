Аэропорт Салехарда могут перевести на круглогодичный режим работы

Его могут перевести на круглогодичный режим работы Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт в Салехарде (ЯНАО) планируют сделать круглогодичным после его реконструкции. Эти данные следуют из проектной документации компании «Спектрум-Холдинг» по предстоящим работ на объекте.

«Режим работы здания аэровокзального комплекса — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Численность персонала принята на основании технологической, санитарно-гигиенической необходимости, а также для осуществления неавиационной деятельности аэропортом», — отмечено в тексте проектной документации.

В этих условиях персонал привлекается к работе по сменному графику. С учетом специфики производственного процесса обеспечение нормальной продолжительности рабочего дня (8 часов) при графике 2/2 невозможно. В связи с этим для работников введен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.

