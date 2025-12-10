Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Аэропорт Салехарда могут перевести на круглогодичный режим работы

10 декабря 2025 в 16:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Его могут перевести на круглогодичный режим работы

Его могут перевести на круглогодичный режим работы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт в Салехарде (ЯНАО) планируют сделать круглогодичным после его реконструкции. Эти данные следуют из проектной документации компании «Спектрум-Холдинг» по предстоящим работ на объекте.

«Режим работы здания аэровокзального комплекса — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Численность персонала  принята на основании технологической, санитарно-гигиенической необходимости, а также для осуществления неавиационной деятельности аэропортом», — отмечено в тексте проектной документации. 

В этих условиях персонал привлекается к работе по сменному графику. С учетом специфики производственного процесса обеспечение нормальной продолжительности рабочего дня (8 часов) при графике 2/2 невозможно. В связи с этим для работников введен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.

Продолжение после рекламы

Ранее холдинг «Новапорт» выразил готовность вложить в строительство аэропорта в Салехарде 19 млрд рублей внебюджетных средств в формате концессионного соглашения. Как уточняют в Росавиации, возврат инвестиций планируется обеспечить за счет инфраструктурного сбора, который инвестор будет взимать с авиаперевозчиков. В итоге финансовую нагрузку понесут покупатели авиабилетов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал