Аэропорт Салехарда могут перевести на круглогодичный режим работы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Аэропорт в Салехарде (ЯНАО) планируют сделать круглогодичным после его реконструкции. Эти данные следуют из проектной документации компании «Спектрум-Холдинг» по предстоящим работ на объекте.
«Режим работы здания аэровокзального комплекса — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Численность персонала принята на основании технологической, санитарно-гигиенической необходимости, а также для осуществления неавиационной деятельности аэропортом», — отмечено в тексте проектной документации.
В этих условиях персонал привлекается к работе по сменному графику. С учетом специфики производственного процесса обеспечение нормальной продолжительности рабочего дня (8 часов) при графике 2/2 невозможно. В связи с этим для работников введен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.
Ранее холдинг «Новапорт» выразил готовность вложить в строительство аэропорта в Салехарде 19 млрд рублей внебюджетных средств в формате концессионного соглашения. Как уточняют в Росавиации, возврат инвестиций планируется обеспечить за счет инфраструктурного сбора, который инвестор будет взимать с авиаперевозчиков. В итоге финансовую нагрузку понесут покупатели авиабилетов.
