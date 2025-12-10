В 2026 году планируется выпустить 30 наборов из серии «Самая большая страна» Фото: пресс-служба РУБРИК

Российский бренд «РУБРИК», который считают аналогом «Лего», запускает в продажу новую серию конструкторов под названием «Самая большая страна». Она позволит ребенку буквально «собрать целый регион» из кубиков, а также познакомится с его историей и узнать интересные факты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Самая большая страна — это первая в России серия игровых конструкторов, через которую дети 5–12 лет знакомятся с профессиями, государственными структурами и регионами страны. Мировой лидер в конструкторах продавал свою серию „Сити“ на Россию в объеме примерно 10 миллионов наборов в год», — заявил основатель РУБРИК Айнар Абдрахманов. Его слова приводит пресс-служба компании в своем пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU.

Он также отметил, что каждый набор из серии «Самая большая страна» станет не просто альтернативой или деталями для сборки с инструкциями, но прежде всего иллюстрированными историями и фактами о ведомствах и профессиях. По его словам, эта серия позволит ребенку буквально собрать страну из кубиков, поможет выстроить связь между игрой и обществом, а также увидеть достижения страны и свое будущее через профессии. Абдрахманов добавил, что в планах выпустить более 30 наборов в 2026 году и далее расширять серию, выпуская около 50 наборов в год.

Первые наборы посвящены Ямало-Ненецкому автономному округу. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Старт продаж приурочен к 95-летию региона. В рамках проекта, при поддержке правительства ЯНАО, уже созданы первые ямальские наборы. В серию вошли аэропорт «Новый Уренгой», самолет авиакомпании «Ямал» с фирменной символикой и газовая вышка с вездеходом «Трэкол». Все модели выполнены в айдентике региона. В наборах есть фигурки диспетчеров, пилотов, сотрудников топливно-энергетического комплекса и наземных служб.

Кроме того, в инструкциях к наборам, кроме схем сборки, размещены факты о Ямале, Новом Уренгое, природе и промышленности округа. Покупатели смогут заказать конструкторы, посвященные Ямалу, на сайте «Северный мерч» и на крупных маркетплейсах. В будущем серия охватит и другие регионы страны, а также их инфраструктуру и работу федеральных ведомств и предприятий.