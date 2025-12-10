Логотип РИА URA.RU
У каждого из губернаторов Ямала есть охотничья избушка в тундре

10 декабря 2025 в 15:47
Губернаторы Ямала рассказали о любимых местах в регионе

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Все губернаторы Ямала периодически приезжают в свои охотничьи избушки, расположенные на территории региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов и его предшественники Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов рассказали об этом во время совместного интервью в честь 95-летия округа.

«У меня есть своя охотничья избушка. Я туда приезжаю на рыбалку и на охоту. И самое любимое мое озеро — Сойпилор в Шурышкарском районе», — признался первый губернатор Ямала Юрий Неелов. Дмитрий Кобылкин рассказал, что его избушка стоит у озера Халято в Пуровском районе, а Дмитрий Артюхов местоположение своего охотничьего домика раскрывать не стал.

Юрий Неелов возглавлял Ямал с 1994 по 2010 годы, а Дмитрий Кобылкин управлял автономным округом с 2010 по 2018 годы. Ранее URA.RU сообщало, что во время совместного интервью стало известно, что бывший губернатор ЯНАО присылает действующему собственные стихотворения.

