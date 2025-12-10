У каждого из губернаторов Ямала есть охотничья избушка в тундре

Губернаторы Ямала рассказали о любимых местах в регионе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Все губернаторы Ямала периодически приезжают в свои охотничьи избушки, расположенные на территории региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов и его предшественники Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов рассказали об этом во время совместного интервью в честь 95-летия округа.

«У меня есть своя охотничья избушка. Я туда приезжаю на рыбалку и на охоту. И самое любимое мое озеро — Сойпилор в Шурышкарском районе», — признался первый губернатор Ямала Юрий Неелов. Дмитрий Кобылкин рассказал, что его избушка стоит у озера Халято в Пуровском районе, а Дмитрий Артюхов местоположение своего охотничьего домика раскрывать не стал.