У каждого из губернаторов Ямала есть охотничья избушка в тундре
Губернаторы Ямала рассказали о любимых местах в регионе
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Все губернаторы Ямала периодически приезжают в свои охотничьи избушки, расположенные на территории региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов и его предшественники Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов рассказали об этом во время совместного интервью в честь 95-летия округа.
«У меня есть своя охотничья избушка. Я туда приезжаю на рыбалку и на охоту. И самое любимое мое озеро — Сойпилор в Шурышкарском районе», — признался первый губернатор Ямала Юрий Неелов. Дмитрий Кобылкин рассказал, что его избушка стоит у озера Халято в Пуровском районе, а Дмитрий Артюхов местоположение своего охотничьего домика раскрывать не стал.
Юрий Неелов возглавлял Ямал с 1994 по 2010 годы, а Дмитрий Кобылкин управлял автономным округом с 2010 по 2018 годы. Ранее URA.RU сообщало, что во время совместного интервью стало известно, что бывший губернатор ЯНАО присылает действующему собственные стихотворения.
