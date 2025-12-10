Ямальцам стали доступны для покупки межмуниципальные рейсы

Их запустят с 1 января 2026 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Ямале анонсировали стар продаж билетов на межмуниципальные самолетные рейсы. Их будут осуществлять с 1 января 2026 по 30 марта 2026 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АК «Ямал».

«Открываем продажу на межмуниципальные рейсы. Их будут выполнять с 1.01.2026 по 30.03.2026», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Первый рейс соединит Салехард и Ноябрьск. Самолеты планируют отправлять по понедельникам и средам. Второй: Салехард — Новый Уренгой. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

