Ямальцам стали доступны для покупки межмуниципальные рейсы
Их запустят с 1 января 2026 года
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На Ямале анонсировали стар продаж билетов на межмуниципальные самолетные рейсы. Их будут осуществлять с 1 января 2026 по 30 марта 2026 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АК «Ямал».
«Открываем продажу на межмуниципальные рейсы. Их будут выполнять с 1.01.2026 по 30.03.2026», — отметили в пресс-службе авиакомпании.
Первый рейс соединит Салехард и Ноябрьск. Самолеты планируют отправлять по понедельникам и средам. Второй: Салехард — Новый Уренгой. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
Ранее авиакомпания «Ямал» уже нарастила провозную емкость на ряде рейсов из ЯНАО в Москву, Тюмень, Надым, Ноябрьск и Омск на период с конца декабря 2025 года по середину января 2026-го. Тогда авиакомпания увеличила рейсы Тюмень — Салехард.
