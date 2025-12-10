«Каждый пятый пожар — в жилом доме»: МЧС представило детальный анализ по ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

Оперативные данные МЧС по пожарам на Ямале за 11 месяцев 2025 года рисуют противоречивую картину. С одной стороны, в целом по округу зафиксировано снижение числа возгораний и погибших. С другой — в трех муниципалитетах статистика резко ухудшилась, а материальный ущерб и число травмированных выросли. Главными угрозами остаются старая электропроводка и халатность с огнем. Подробности — в материале URA.RU.

Муравленко, Надымский и Пуровский районы возглавили антирейтинг по росту пожаров

В трех муниципалитетах ЯНАО с начала 2025 года зафиксирован значительный рост числа пожаров. Наибольшее увеличение показателей отмечено в городе Муравленко.

«На территории муниципальных образований Надымский район, Пуровский район и г. Муравленко отмечается рост количества пожаров. Так, в Муравленко зарегистрировано 32 пожара против 21 годом ранее, что составляет увеличение на 52,4%», — говорится в анализе спасательного ведомства.

Цифры по другим территориям также вызывают тревогу. В Надымском районе число возгораний выросло на 16,7% (с 66 до 77), а в Пуровском — на 12,2% (с 41 до 46). Параллельно в двух других муниципалитетах увеличилось число погибших. В Ноябрьске при пожарах погибло 2 человека против одного в 2024 году, а в Приуральском районе зарегистрирован один случай гибели, тогда как годом ранее таких случаев не было. Наибольшее же количество травмированных зафиксировано в Салехарде (9 человек), Новом Уренгое (9 человек) и Губкинском (5 человек).





1/2 Гибель людей на пожарах в ЯНАО Фото: URA.RU

Каждый пятый пожар на Ямале произошел в жилом доме, большинство — из-за электричества

Проблема пожаров имеет четкую географию и не менее четкую локализацию по типам зданий. Более 22% всех пожаров в округе с начала года случилось именно в жилых зданиях. Именно в жилом секторе произошло больше половины всех смертельных случаев, свидетельствуют данные анализа управления МЧС.

«Наибольшее количество пожаров данной категории произошло в многоквартирных жилых домах — 121 пожар, на которых погибло 5 человек. Всего же в зданиях жилого назначения произошло 144 пожара, что составляет 22,4% от общего количества.При этом 58,3% всех погибших в округе пришлось именно на жилой сектор», — указано в отчете.

Ключевой причиной возгораний как в жилье, так и в целом по региону остается неисправная электропроводка. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования привело к 260 пожарам из 643 зарегистрированных, что делает эту причину абсолютным лидером. Второй по распространенности причиной стало неосторожное обращение с огнем, включая неосторожность при курении, что вызвало 155 возгораний.

Причины гибели людей на пожарах в ЯНАО Фото: URA.RU

Промышленные объекты, токсичный дым и социальный портрет жертв

Помимо общего роста в отдельных районах, в отчете МЧС выделены и другие важные тенденции. На промышленных объектах число пожаров выросло более чем на 60% — с 8 до 13 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также вызывает опасение изменение статистики по причинам гибели. Наибольшее количество человек погибло от отравления токсичными продуктами горения при пожаре — 7 человек. Это на 40% больше, чем годом ранее. В то же время количество погибших непосредственно от пламени и высокой температуры снизилось в 2,3 раза.