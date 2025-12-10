Девушка начала подготовку к конкурсу Фото: Виктория Самылова

Жительница Перми Наталья Шалимова стала участницей международного конкурса красоты, финал которого пройдет в Грузии 13 января 2026 года. Девушка будет выступать под нейтральным флагом. О подготовке к конкурсу Наталья Шалимова рассказала URA.RU.

«В Грузии 8 января стартует международный конкурс красоты. Финал пройдет 13 января. Россию представят три участницы: я и две девушки из Удмуртии. Поддержка соотечественников для нас очень важна, так как мы едем выступать под нейтральным флагом, но флаг Пермского края обязательно возьму с собой», — рассказала Наталья Шалимова корреспонденту агентства.

Сейчас пермячка готовится к конкурсу дома. Она подбирает костюмы, совершенствует навыки дефиле и макияжа, снимает портфолио. На конкурсе национальных костюмов Наталья Шалимова хочет предстать перед жюри в наряде с символами пермского звериного стиля или уральских мотивов. Девушка отметила, что столкнулась со сложностями при подборе вечернего платья. По ее словам, в Перми небольшой выбор нарядов для международного конкурса красоты, поэтому за платьем поедет в другие регионы.

Ранее Наталья Шалимова успешно выступила на всероссийском конкурсе красоты. Пермячка стала «Четвертой вице-миссис Россия Вселенная» в Москве.