Пермяк поплатился за угрозы топором установщику окон

С жителя Чайковского Пермского края взыскали компенсацию морального вреда за угрозу топором установщику окон и его малолетнему сыну. Судебные приставы ограничили должнику выезд за границу, обратили взыскание на его доходы и средства в банках. В итоге в пользу потерпевших было преречислено 105 тысяч рублей.

«В рамках исполнительного производства должнику было установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации, а также обращено взыскание на его доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях. Это позволило в полном объеме исполнить решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевших», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

По данным ведомства, конфликт произошел в одном из дачных поселков рядом с Чайковским, куда мужчина приехал с сыном устанавливать окна. Между ним и местным жителем возникла ссора, в ходе которой дачник начал размахивать топором и вслух угрожать убийством. Ребенок находился на переднем сиденье автомобиля и видел, как незнакомый мужчина замахивается на его отца и обещает расправу.

После инцидента у ребенка появилось чувство тревоги за жизнь и здоровье близких. Он стал бояться за безопасность семьи. У его отца на фоне пережитого стресса обострилось хроническое заболевание. Мужчина посчитал эти последствия достаточными основаниями для иска о компенсации морального вреда себе и сыну.