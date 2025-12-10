Пермяк поплатился за угрозы топором установщику окон
Пермяк замахивался топором и угрожал убийством
Фото: Илья Московец © URA.RU
С жителя Чайковского Пермского края взыскали компенсацию морального вреда за угрозу топором установщику окон и его малолетнему сыну. Судебные приставы ограничили должнику выезд за границу, обратили взыскание на его доходы и средства в банках. В итоге в пользу потерпевших было преречислено 105 тысяч рублей.
«В рамках исполнительного производства должнику было установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации, а также обращено взыскание на его доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях. Это позволило в полном объеме исполнить решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевших», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
По данным ведомства, конфликт произошел в одном из дачных поселков рядом с Чайковским, куда мужчина приехал с сыном устанавливать окна. Между ним и местным жителем возникла ссора, в ходе которой дачник начал размахивать топором и вслух угрожать убийством. Ребенок находился на переднем сиденье автомобиля и видел, как незнакомый мужчина замахивается на его отца и обещает расправу.
После инцидента у ребенка появилось чувство тревоги за жизнь и здоровье близких. Он стал бояться за безопасность семьи. У его отца на фоне пережитого стресса обострилось хроническое заболевание. Мужчина посчитал эти последствия достаточными основаниями для иска о компенсации морального вреда себе и сыну.
Правоохранительные органы признали жителя Прикамья виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». С учетом неснятой и непогашенной судимости его приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В гражданском процессе ответчик утверждал, что не намеревался причинять вред, ссылался на принесенные извинения и примирение по уголовному делу. Суд эти доводы не учел и, признав факт причинения нравственных страданий отцу и сыну, обязал нарушителя выплатить им 105 тысяч рублей, которые теперь фактически взысканы службой судебных приставов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!