В трудовой инспекции рассказали о ситуации с сокращениями на соликамском заводе
В инспекции не нашли нарушений трудового законодательства
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В государственной инспекции труда в Пермском крае прокомментировали информацию о сокращениях сотрудников на соликамском «Заводе металлических изделий». Такие данные ранее появились в telegram-канале «Слуховой анализатор».
«В госинспекции труда в Пермском крае сообщили, что к ним поступило несколько обращений от одного работника завода. Речь идет о вопросе возможного нарушения трудовых прав в части понуждения к увольнению. В рамках оценки достоверности поступивших сведений это не подтвердилось. Но работодателю объявили предостережение», — пишет сайт «Рифей-Пермь».
Ранее telegram-канал «Слуховой анализатор» сообщил, что руководство соликамского «Завода металлических изделий» приняло решение о сокращении 10% персонала. При этом сотрудников якобы принуждали написать заявление с формулировкой «по собственному желанию» и увольняли без положенной отработки.
