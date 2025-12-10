В трудовой инспекции рассказали о ситуации с сокращениями на соликамском заводе

В инспекции не нашли нарушений трудового законодательства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В государственной инспекции труда в Пермском крае прокомментировали информацию о сокращениях сотрудников на соликамском «Заводе металлических изделий». Такие данные ранее появились в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«В госинспекции труда в Пермском крае сообщили, что к ним поступило несколько обращений от одного работника завода. Речь идет о вопросе возможного нарушения трудовых прав в части понуждения к увольнению. В рамках оценки достоверности поступивших сведений это не подтвердилось. Но работодателю объявили предостережение», — пишет сайт «Рифей-Пермь».