Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

В трудовой инспекции рассказали о ситуации с сокращениями на соликамском заводе

10 декабря 2025 в 17:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В инспекции не нашли нарушений трудового законодательства

В инспекции не нашли нарушений трудового законодательства

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В государственной инспекции труда в Пермском крае прокомментировали информацию о сокращениях сотрудников на соликамском «Заводе металлических изделий». Такие данные ранее появились в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«В госинспекции труда в Пермском крае сообщили, что к ним поступило несколько обращений от одного работника завода. Речь идет о вопросе возможного нарушения трудовых прав в части понуждения к увольнению. В рамках оценки достоверности поступивших сведений это не подтвердилось. Но работодателю объявили предостережение», — пишет сайт «Рифей-Пермь».

Ранее telegram-канал «Слуховой анализатор» сообщил, что руководство соликамского «Завода металлических изделий» приняло решение о сокращении 10% персонала. При этом сотрудников якобы принуждали написать заявление с формулировкой «по собственному желанию» и увольняли без положенной отработки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал