Полицейские спасли пермячку, застрявшую на трассе после вылета ее машины в кювет

10 декабря 2025 в 14:36
Машина съехала в кювет и перевернулась

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае сотрудники полиции помогли женщине, которая оказалась в одиночестве на трассе в результате ДТП. Ее машина съехала в кювет и перевернулась. Полицейские оперативно нашли пермячку и вытащили ее автомобиль на проезжую часть.

«Сотрудники Госавтоинспекции Владимир Фалалеев и Евгений Чалов находились на маршруте патрулирования. Получили информацию о том, что в Карагайском муниципальном округе на подъезде к городу Кудымкару по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП. О нем в экстренные службы сообщила женщина. Она на своей машине ехала из Перми в сторону Кудымкара и не справилась с управлением. Съехала с дороги в кювет, где ее легковушка перевернулась», — сообщает telegram‑канал «МВД-Медиа».

Уточняется, что водитель не пострадала, но не могла сообщить свое местонахождение. Инспекторам ДПС пришлось патрулировать трассу и искать место съезда автомобиля. Когда нашли — успокоили женщину, вызвали служебный УАЗ и вытащили машину из кювета на дорогу. Серьезных повреждений автомобиль не получил, его владелица вернулась на нем в Пермь. Позже она выразила сотрудникам полиции благодарность в социальных сетях.

