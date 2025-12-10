Логотип РИА URA.RU
Из Перми в новогодние праздники можно будет напрямую улететь в Абхазию

10 декабря 2025 в 17:02
Разовые авиарейсы до теплой Абхазии запустят в новогодние каникулы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В новогодние праздники у пермяков появится возможность напрямую улететь в крупнейший город Абхазии Сухум. Полеты туда-обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января авиакомпанией «РусЛайн».

«Авиакомпания вводит в расписание разовые рейсы на направлении Пермь — Сухум в начале 2025 года. Полеты будут выполняться на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 25 минут», — сообщается на сайте авиаперевозчика.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь со 2 апреля 2026 года возобновит прямое авиасообщение с Минском. Региональные власти планируют субсидировать полеты до конца года.

