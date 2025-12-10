Из Перми в новогодние праздники можно будет напрямую улететь в Абхазию
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В новогодние праздники у пермяков появится возможность напрямую улететь в крупнейший город Абхазии Сухум. Полеты туда-обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января авиакомпанией «РусЛайн».
«Авиакомпания вводит в расписание разовые рейсы на направлении Пермь — Сухум в начале 2025 года. Полеты будут выполняться на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 25 минут», — сообщается на сайте авиаперевозчика.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь со 2 апреля 2026 года возобновит прямое авиасообщение с Минском. Региональные власти планируют субсидировать полеты до конца года.
