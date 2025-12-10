В центре Перми хотят реставрировать обветшалый исторический особняк

Памятник архитектуры находится в центре Перми и постепенно разрушается (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский медуниверситет намерен провести обследование исторического здания в центре краевой столицы для разработки проекта его реставрации. Речь о Доходном доме Кувшинского, который расположен на перекрестке улиц Газеты «Звезда» и Петропавловской и постепенно разрушается.

«После получения экспертного заключения будет рассмотрен вопрос о разработке проектной документации по реставрации здания. Ранее извещение о проведении электронных торгов на проведение работ по комплексному обследованию технического состояния объекта было отозвано по техническим причинам. Нужно было дополнить и уточнить отдельные положения документации», — сообщает интернет-газета «Текст».

Доходный дом находится в собственности РФ и оперативном управлении пермского медицинского вуза. Является объектом культурного наследия регионального значения. Был построен после городского пожара 1842 года по проекту пермского архитектора А.Б. Турчевича. С 1884 года по 1916 год владельцем здания являлся управляющий крупнейшего в Перми машзавода Владимир Кувшинский. Сейчас доходный дом разрушается.

