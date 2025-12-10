Бастрыкин поручил ускорить следствие по делу о текущей в пермской школе кровле
После открытия нового здания школы, в нем начала течь кровля (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил задачу ускорить ход расследования уголовного дела о протекающей кровле здания школы в пермском поселке Щучье Озеро. Объект был построен подрядчиком в 2019 году, но после ввода в эксплуатацию крыша начала протекать, а помещения периодически топило во время дождей.
«По мнению местных жителей, причиной послужило использование некачественных материалов при стройке. Несмотря на то, что подрядчиком проведены ремонтные работы, до настоящего времени проблема не решена. Помещения школы продолжает топить в период выпадения осадков. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о результатах», — сообщил telegram-канал информационного центра СК РФ.
