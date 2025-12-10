В пермских автобусах и трамваях стали чаще ловить «зайцев»

Контролеры усилили работу по поиску безбилетников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За девять месяцев 2025 года жители Перми оплатили около 35 млн рублей штрафов за безбилетный проезд в автобусах и трамваях. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Существенно повысилась эффективность работы контрольно-ревизорской службы. К ответственности было привлечено 15,9 тысячи безбилетников. Сумма взысканных с нарушителей штрафов выросла с 13,29 млн рублей до 35 млн рублей», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Уточняется, что власти также усилили контроль за работой перевозчиков. В результате ими было выплачено за различные нарушения штрафов в бюджет города на сумму в 42,4 млн рублей.

Продолжение после рекламы