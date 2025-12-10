Школьница вынуждена отбиваться от нападок педагога Фото: Размик Закарян © URA.RU

В школе №3 города Нытва Пермского края педагог устроила нападки на школьниц из-за их внешнего вида. Об этом рассказал URA.RU депутат законодательного собрания края Олег Постников. Народный избранник пояснил, что к нему обратилась мама семиклассницы Марина Болотова, у дочери которой в 2024 году произошел конфликт с учителем. В беседе с корреспондентом агентства женщина отметила, что узнала о конфликте случайно, поскольку дочь все скрывала.

«Я об этом [конфликте] узнала совершенно случайно, когда мама одноклассницы моей дочери отправила мне видео. Ей [педагогу] не понравилось, как выглядит моя дочь, что у нее были накрашены ресницы, а на лице был тональный крем. Хотя дочь уже подросток и, таким образом, просто пыталась скрыть свои прыщики. Учитель на перемене схватила ее за руку и потащила в туалет умываться. Дочь зашла в кабинку туалета и просидела там всю перемену, а потом пошла на другой урок. Но педагог в коридоре ее снова остановила и попросила зайти к ней в класс, поговорить, хотя там шел урок у старшеклассников», — объяснила Болотова.

По словам нытвенки, родители уже не первый раз обращают внимание руководства школы на поведение учителя. «В общении с детьми учитель ведет себя очень жестко. Девочек из нашего класса, называет „лахудрами“. Если видит их в коридоре, то может крикнуть что-то вроде „меня тошнит от того, как вы выглядите“. Дети просто уже рядом с ней боятся находиться, она постоянно к чему-нибудь цепляется», — отметила Болотова. Собеседница агентства добавила, что после конфликта у нее был разговор с директором школы Натальей Плешковой, которая пообещала во всем разобраться. «Но, в результате этот педагог стала вести уроки обществознания в нашем классе, хотя в прошлом году она этот предмет не вела», — пояснила URA.RU Марина.

