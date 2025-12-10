Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

В Перми зальют каток рядом с крупным ТРЦ

В Перми у ТРЦ «Планета» появится каток
10 декабря 2025 в 17:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Посетители могут взять в прокат коньки, шлемы и помощников для катания

Посетители могут взять в прокат коньки, шлемы и помощников для катания

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Перми рядом с ТРЦ «Планета» откроют каток для катания на коньках. На нем можно будет заниматься самостоятельно или с тренером. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«У ТРЦ „Планета“ 13 декабря состоится торжественное открытие катка „Цветной Ледяной“. Гостей ждет развлекательная программа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что вход на каток будет по пластиковым картам, стоимость которых 50 рублей. Количество проходов по карте не ограничено. Также рядом с катком можно взять в прокат коньки и шлемы. Каток будет открыт по будням и выходным.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, что рядом с «Пермь эскпо» впервые зальют каток. Вход на него будет бесплатным.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал