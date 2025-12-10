В Перми зальют каток рядом с крупным ТРЦ
Посетители могут взять в прокат коньки, шлемы и помощников для катания
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Перми рядом с ТРЦ «Планета» откроют каток для катания на коньках. На нем можно будет заниматься самостоятельно или с тренером. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра.
«У ТРЦ „Планета“ 13 декабря состоится торжественное открытие катка „Цветной Ледяной“. Гостей ждет развлекательная программа», — сказано в сообщении.
Уточняется, что вход на каток будет по пластиковым картам, стоимость которых 50 рублей. Количество проходов по карте не ограничено. Также рядом с катком можно взять в прокат коньки и шлемы. Каток будет открыт по будням и выходным.
Ранее URA.RU рассказало, что рядом с «Пермь эскпо» впервые зальют каток. Вход на него будет бесплатным.
