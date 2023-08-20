Росимущество продает нефтяную скважину на месторождении в ХМАО

В ХМАО продается нефтяная скважина глубиной три тысячи метров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Филиал Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставил на торги нефтяную скважину на Салымском месторождении. Организатор аукциона сообщил агентству, что начальная стоимость добывающего объекта — четыре миллиона рублей.

«Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставил на аукцион право добывать полезные ископаемые на нефтяной скважине № 145 Салымского месторождения в Нефтеюганском районе ХМАО. Начальная цена лота — 4 171 313 рублей 33 копейки», — рассказал организатор торгов.

До конца августа организаторы принимают заявки на аукцион, который состоится 12 сентября. Победитель торгов сможет добывать полезные ископаемые на скважине в течение пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что Росимущество ХМАО выставило на торги 12 нефтяных скважин в ХМАО. Они расположены в Березовском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах округа.