20 августа 2023

Росимущество продает нефтяную скважину на месторождении в ХМАО

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В ХМАО продается нефтяная скважина глубиной три тысячи метров Фото:

Филиал Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставил на торги нефтяную скважину на Салымском месторождении. Организатор аукциона сообщил агентству, что начальная стоимость добывающего объекта — четыре миллиона рублей.

«Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставил на аукцион право добывать полезные ископаемые на нефтяной скважине № 145 Салымского месторождения в Нефтеюганском районе ХМАО. Начальная цена лота — 4 171 313 рублей 33 копейки», — рассказал организатор торгов.

До конца августа организаторы принимают заявки на аукцион, который состоится 12 сентября. Победитель торгов сможет добывать полезные ископаемые на скважине в течение пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что Росимущество ХМАО выставило на торги 12 нефтяных скважин в ХМАО. Они расположены в Березовском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах округа.

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Филиал Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставил на торги нефтяную скважину на Салымском месторождении. Организатор аукциона сообщил агентству, что начальная стоимость добывающего объекта — четыре миллиона рублей. «Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставил на аукцион право добывать полезные ископаемые на нефтяной скважине № 145 Салымского месторождения в Нефтеюганском районе ХМАО. Начальная цена лота — 4 171 313 рублей 33 копейки», — рассказал организатор торгов. До конца августа организаторы принимают заявки на аукцион, который состоится 12 сентября. Победитель торгов сможет добывать полезные ископаемые на скважине в течение пяти лет. Ранее URA.RU писало, что Росимущество ХМАО выставило на торги 12 нефтяных скважин в ХМАО. Они расположены в Березовском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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