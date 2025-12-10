Путин наградил кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова орденом Почета

Основанием для присвоения награды стали заслуги Угольникова в общественной и культурной сфере. В указе говорится: «За активное участие в реализации общественно значимых мероприятий наградить орденом Почета Угольникова Игоря Станиславовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью Студии „ВоенФильм“, Московская область», — говорится в документе.

Игорь Угольников известен как актер, продюсер и режиссер. Он является автором и организатором ряда военно-исторических акций и мероприятий, которые проходят при поддержке федеральных и региональных структур. Ранее Угольников уже был отмечен государственными наградами и отраслевыми премиями за работу в сфере кино и телевидения.