Путин наградил кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова орденом Почета
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова. Соответствующий указ от 10 декабря размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Основанием для присвоения награды стали заслуги Угольникова в общественной и культурной сфере. В указе говорится: «За активное участие в реализации общественно значимых мероприятий наградить орденом Почета Угольникова Игоря Станиславовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью Студии „ВоенФильм“, Московская область», — говорится в документе.
Игорь Угольников известен как актер, продюсер и режиссер. Он является автором и организатором ряда военно-исторических акций и мероприятий, которые проходят при поддержке федеральных и региональных структур. Ранее Угольников уже был отмечен государственными наградами и отраслевыми премиями за работу в сфере кино и телевидения.
