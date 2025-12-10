Работал посудомойщиком, вел «Оба-на!» и получил награду от Путина: кто такой Игорь Угольников

Угольникову выдали орден за вклад в культуру и память о войне Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин удостоил ордена Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова. Согласно документу, награда присвоена за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий.

Игорь Угольников получил широкую известность как актер и телеведущий. Хоть он уже давно не появляется в эфире, он активно занимается продюсерской и режиссерской деятельностью в различных проектах, а также продолжает выступать на театральной сцене. О том, как сегодня живет Угольников, — в материале URA.RU.

Начало театральной карьеры

Угольников в начале карьеры работал в театре Фото: Размик Закарян © URA.RU

Игорь Станиславович Угольников родился 15 декабря 1962 года в семье московских инженеров. Мальчик рос недисциплинированным, в школе постоянно сидел один за партой возле двери. Да и появляться в школе у него не было ни времени, ни желания. Все силы у Игоря забирала театральная студия и тренировки по хоккею.

Продолжение после рекламы

В 1984 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская П. Фоменко — О. Ремеза). После вуза его взяли на работу в Московский театр имени Н. В. Гоголя, где он проработал до 1988 года, где играл в пьесах «А этот выпал из гнезда» («Полет над гнездом кукушки»), «Декамерон», «Берег» и другие. Также он работал в театре-кабаре «Летучая мышь» под руководством Григория Гурвича, театре «На Юго-Западе», МХТ им. Чехова. Дальше актер решил попробовать себя в кино и на телевидении.

Карьера Угольникова в кино

В первой половине 1990-х три месяца прожил в Нью-Йорке, где для обогащения знаниями и приобретения опыта посещал Степовую школу Грегория Хайнса, бродвейские постановки и телевизионные съемки. Однако, чтобы себя хоть как-то обеспечить, подрабатывал посудомойщиком, но это продлилось недолго.

Первая роль в художественном фильме была исполнена актером в 1990 году. Он снялся в фильме «Гулять, так гулять, стрелять, так стрелять». Если не считать маленькую роль, которую он сыграл в 1971 году в картине «Джентльмены удачи», которая была настолько мала, что ее даже не обозначили в титрах.

Потом будут еще роли в картинах «Чернов», «Встретимся на Таити», «Время вашей жизни», «Ширли-мырли», «Дела смешные, дела семейные», «Карнавальная ночь-2», «В круге первом», «Застава», «Мужчина в моей голове», «На крючке», и другие. А в таком фильме как «Это несерьезно» Игорь Угольников впервые попробовал себя в качестве режиссера и сценариста. Также он работал над фильмом «Казус Белли», как кинорежиссер. Далее он работал над фильмами, как продюсер. Он принял участие в создание таких фильмов, как «Спасатели. Затмение», «В июне 41-го», «Брестская крепость».

Карьера Угольникова на телевидении

Угольников прошел путь от телевизионного сатирика до продюсера крупных проектов федерального масштаба Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Global Look Press

Широкую же известность он получил в начале 1990-х благодаря работе на телевидении. Его прорывом стали проекты «Прощание с гимном СССР» и сатирическое шоу «Оба-на!», которое выходило с 1990 по 1995 год. Программа отличалась острым юмором, смелыми темами и быстро стала культовой для эпохи перемен. В разные годы соведущими Угольникова были Николай Фоменко и Евгений Воскресенский. Проект был признан лучшим в 1994 году по версии премии «Овация».

После завершения «Оба-на!» Угольников вместе с Леонидом Парфеновым и Константином Эрнстом основал студию «Мастер-ТВ». В 1995–1996 годах на НТВ вышел его 48-серийный проект «Доктор Угол», где он выступил автором, режиссером и актером.

Продолжение после рекламы

В 1996 году Угольников занял пост заместителя директора Дирекции телевизионного вещания ВГТРК, а уже в 1997 году вернулся к работе в кадре. С 1997 по 2002 год он был автором и ведущим ежедневного ток-шоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», одного из самых популярных развлекательных проектов РТР того периода. Параллельно он запускал и другие форматы, включая ток-шоу «VIP — особо важные персоны».

В начале 2000-х Угольников временно отошел от телевидения и вернулся к актерской профессии, работая в МХТ имени Чехова. С 2004 по 2008 год он возглавлял и продюсировал возрожденный сатирический журнал «Фитиль», обновив его формат и содержание.

С конца 2000-х годов ключевым направлением его деятельности стало продюсирование и создание масштабных исторических и военно-патриотических проектов. Он стал автором идеи и генеральным продюсером фильмов «Брестская крепость» (2010), «Батальонъ» (2014), киноальманаха «Первая мировая война. WW1» (2015). Для реализации подобных проектов Угольников основал студию «Военфильм».

Параллельно он занимал и занимает важные общественные и управленческие должности: был председателем Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии, президентом «Москино». А также руководителем международного телеканала ТВБРИКС, президентом конкурса «ТЭФИ — Бессмертный полк», а с 2020 года — президентом кинофестиваля «Циолковский».

Личная жизнь

Игорь Угольников женился на Алле, у них есть собака Зяма Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Свою личную жизнь Игорь Угольников не выносит на публику. Известно, что он был женат два раза. Его первая жена — Наталья Шумилина. Они сыграли свадьбу в 1984 году. В их браке родилась дочь Ирина — единственный ребенок Угольникова. В 1990-м супруги развелись, но сохранили хорошие отношения ради ребенка.