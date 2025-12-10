Axios: Трамп провел переговоры с Макроном, Мерцем и Стармером
Трамп обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Украине
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид. По его словам, главной темой обсуждения стал конфликт на Украине.
«Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Франции, Великобритании и Германии по Украине», — написал Равид в соцсети Х. В том числе, по данным telegram-канала «Политика Страны», лидеры обсудили инициативы США в сфере мировой безопасности.
По данным источника, европейские лидеры подчеркнули, что сейчас для Украины наступил важный этап. Они связали это с общей безопасностью евроатлантического пространства. В Елисейском дворце, на которого ссылается telegram-канал, отметили, что участники переговоров обменялись оценками дальнейших шагов и договорились поддерживать плотные контакты по украинской повестке.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на двух европейских дипломатов, сообщало, что 15 декабря в Берлине планируется встреча европейских лидеров для обсуждения ситуации на Украине. По данным агентства, в переговорах ожидается участие порядка десяти руководителей государств и правительств, среди них — президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает «Царьград».
