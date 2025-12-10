При пожаре на рынке в Санкт-Петербурге пострадал мужчина
МЧС назвало причины пожара на рынке в Санкт Петербурге
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Площадь пожара в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, пострадал 55-летний мужчина. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу в своем telegram-канале. На месте работает группировка сил и средств из 26 единиц техники и 96 человек личного состава, уточнили в ведомстве.
Причиной быстрого распространения огня внутри здания в МЧС назвали условия хранения имущества и высокую горючую нагрузку. «Интенсивному распространению пламени способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания», — сообщили в telegram-канале МЧС Санкт-Петербурга.
По данным спасателей, пожар продолжают тушить несколько звеньев газодымозащитной службы. Огнеборцы прокладывают дополнительные рукавные линии и работают как снаружи, так и внутри горящего объекта. Ведомство уточняет, что площадь возгорания выросла по сравнению с первоначальными оценками по мере разведки и развития пожара.
