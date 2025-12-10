Верховный суд предложил Госдуме увеличить срок полномочий судейских органов

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который увеличивает с четырех до шести лет срок полномочий органов судейского сообщества. Документ зарегистрирован в нижней палате парламента 10 декабря и размещен в электронной базе данных Госдумы. Инициатива также закрепляет новый срок созыва Всероссийского съезда судей — один раз в шесть лет, следует из материалов законодательного собрания.