Верховный суд предложил Госдуме увеличить срок полномочий судейских органов

10 декабря 2025 в 21:40
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который увеличивает с четырех до шести лет срок полномочий органов судейского сообщества. Документ зарегистрирован в нижней палате парламента 10 декабря и размещен в электронной базе данных Госдумы. Инициатива также закрепляет новый срок созыва Всероссийского съезда судей — один раз в шесть лет, следует из материалов законодательного собрания.

Авторы инициативы указывают, что изменения вносятся в действующий Федеральный закон об органах судейского сообщества и затрагивают базовые правила формирования этих структур. Там же уточняется, что обновляется и периодичность проведения Всероссийского съезда судей.

