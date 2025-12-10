Верховный суд предложил Госдуме увеличить срок полномочий судейских органов
Полномочия судейских органов могут продлить до шести лет по инициативе ВС РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который увеличивает с четырех до шести лет срок полномочий органов судейского сообщества. Документ зарегистрирован в нижней палате парламента 10 декабря и размещен в электронной базе данных Госдумы. Инициатива также закрепляет новый срок созыва Всероссийского съезда судей — один раз в шесть лет, следует из материалов законодательного собрания.
Авторы инициативы указывают, что изменения вносятся в действующий Федеральный закон об органах судейского сообщества и затрагивают базовые правила формирования этих структур. Там же уточняется, что обновляется и периодичность проведения Всероссийского съезда судей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.