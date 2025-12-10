В России предлагают создать систему постоянного контроля за расходами чиновников

Пискарев заявил, что благодаря цифровым системам контроль будет вестись постоянно, а не один раз в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Необходимо создать систему цифрового контроля за доходами и расходами чиновников, которая будет вестись круглый год. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Переход на более высокий уровень противодействия коррупции: цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получать информацию о любых изменениях в его финансовом положении», — написал Пискарев в своем telegram-канале. По его словам, пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование антикоррупционной деятельности, уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Он заявил, что главная цель — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной. Кроме этого, важно повысить оперативность антикоррупционных проверок и принятых мер, переведя их в режим непрерывного контроля.

Пискарев пояснил, что цифровая система позволит больше не ждать весенней кампании по сдаче деклараций и проверять финансовое положение чиновников в режиме реального времени. Он также привел в пример систему «Посейдон», которая была введена указом президента в 2022 году. Она позволяет анализировать данные в машиночитаемом виде без «ручной» обработки массивов деклараций.

«Посейдон» уже взаимодействует с базами ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Росавиации, ГИБДД, Банка России, государственных внебюджетных фондов и других структур. Это дает возможность автоматически сопоставлять сведения о доходах, имуществе, транспортных средствах и финансовых операциях и оперативно выявлять признаки необоснованного обогащения.

Согласно инициативе, декларации о доходах и расходах сохранятся при поступлении на государственную или муниципальную службу, при назначении на должность, при трудоустройстве в организации — работодатели некоторых категорий, а также при переводе из одного органа власти в другой и включении во внутренний кадровый резерв. Отдельное «целевое декларирование» потребуется при крупных сделках. Речь идет об операциях, сумма которых превышает совокупный трехлетний доход чиновника, его супруга и несовершеннолетних детей.