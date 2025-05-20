Корпус МГУ перевели на дистант из-за заболевшего корью студента

Гуманитарный корпус МГУ имени Ломоносова в Москве был переведен на дистанционное обучение после выявления случая заболевания корью у одного из студентов. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора 20 мая.
«Администрацией МГУ им. М.В. Ломоносова было принято решение о переводе на дистанционное обучение всех студентов, посещающих здание по адресу: г. Москва, тер. Ленинские горы, д. 1, стр. 51. Всего в данном здании обучается более 3000 студентов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию об этом представители Роспотребнадзора опубликовали на своем сайте.
В Роспотребнадзоре уточнили, что очные занятия временно ограничены для всех студентов и преподавателей, у которых отсутствуют сведения о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование, а также организуют комплекс мер по предотвращению дальнейшего распространения инфекции в вузе.
Ранее исследователи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявили, что порядка 30% жителей Северо-Западного федерального округа Российской Федерации не имеют иммунной защиты от кори. Соответствующие данные были изложены в научной статье, опубликованной в издании Global Biosecurity. Специалисты предупредили, что подобная ситуация в перспективе может способствовать развитию эпидемии данного вируса.
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