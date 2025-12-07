Европа боится усиления России, передает FT Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европа рискует столкнуться с «более богатой и окрепшей Россией». С таким мнением выступили британские журналисты.

«Европа рискует столкнуться с более богатой и окрепшей Россией и окажется под огромным давлением, вынуждающим ее тратить огромные средства на быстрое укрепление своей обороны», — считают аналитики в материале Financial Times. В ЕС, по мнению авторов материала, также опасаются того, что после урегулирования украинского конфликта Россия захочет вернуться к формату стран «Большой восьмерки» (G8).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в декабре 2025 года предупредил, что Европейский союз готовит оборонительные возможности к потенциальному военному столкновению с Россией уже в начале следующего десятилетия. По его словам, стратегические планы ЕС предусматривают достижение странами блока полной боеготовности к 2029 году, что делает реальной угрозу войны с 2030 года.

