В Британии раскрыли главный страх Европы
Европа боится усиления России, передает FT
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Европа рискует столкнуться с «более богатой и окрепшей Россией». С таким мнением выступили британские журналисты.
«Европа рискует столкнуться с более богатой и окрепшей Россией и окажется под огромным давлением, вынуждающим ее тратить огромные средства на быстрое укрепление своей обороны», — считают аналитики в материале Financial Times. В ЕС, по мнению авторов материала, также опасаются того, что после урегулирования украинского конфликта Россия захочет вернуться к формату стран «Большой восьмерки» (G8).
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в декабре 2025 года предупредил, что Европейский союз готовит оборонительные возможности к потенциальному военному столкновению с Россией уже в начале следующего десятилетия. По его словам, стратегические планы ЕС предусматривают достижение странами блока полной боеготовности к 2029 году, что делает реальной угрозу войны с 2030 года.
В самой РФ, комментируя усиливающуюся в Европе риторику о возможной войне, ранее заявляли, что не планируют нападать на страны НАТО и Евросоюза. В Москве подчеркивали, что рассматривают подобные прогнозы как часть политической дискуссии вокруг увеличения военных бюджетов и укрепления обороны Запада.
