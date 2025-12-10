Логотип РИА URA.RU
В райцентре ЯНАО сбили ребенка на пешеходном переходе

11 декабря 2025 в 03:58
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тарко‑Сале (ЯАО) на улице Губкина водитель автомобиля «Киа Рио» не пропустил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил Telegram‑канал «Случилось».

«В Тарко-Сале 10 декабря в 17:57 около дома 10 на ул. Губкина водитель, управляя транспортным средством марки „Киа Рио“, не уступила дорогу несовершеннолетнему пешеходу, переходящей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщается в паблике. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. Ведомство напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.

