Деревянные дома в ЯНАО хотят сохранить как напоминание об эпохе
Часть деревянных домов на Ямале хотят оставить как напоминание о периоде освоения Севера
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о планах оставить часть деревянных домов в ключевых городах региона, в качестве памятников эпохе. Реализовать идею планируют после полного расселения старого жилья, — поделился губернатор во время интервью с тремя главами Ямала.
«Есть идея, сейчас думаем с профессионалами, как сохранить часть домов как напоминание об эпохе. А вокруг пусть будут красивые современные дома», — заявил Дмитрий Артюхов.
В пример губернатор привел уже существующее жилье-экспонат — в округе можно посмотреть на разрезанные пополам балки в которых продемонстрирован быт времен освоения Севера. Деревянные многоквартирники хотят расположить в центре городов.
По словам губернатора, регион уже приблизился к полной ликвидации деревянного жилья — такие дома уже полностью исчезли в Надыме и Новом Уренгое. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расселили один миллион квадратных метров ветхого жилья.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!