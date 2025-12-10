Деревянные дома в ЯНАО хотят сохранить как напоминание об эпохе

Часть деревянных домов на Ямале хотят оставить как напоминание о периоде освоения Севера Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о планах оставить часть деревянных домов в ключевых городах региона, в качестве памятников эпохе. Реализовать идею планируют после полного расселения старого жилья, — поделился губернатор во время интервью с тремя главами Ямала.

«Есть идея, сейчас думаем с профессионалами, как сохранить часть домов как напоминание об эпохе. А вокруг пусть будут красивые современные дома», — заявил Дмитрий Артюхов.

В пример губернатор привел уже существующее жилье-экспонат — в округе можно посмотреть на разрезанные пополам балки в которых продемонстрирован быт времен освоения Севера. Деревянные многоквартирники хотят расположить в центре городов.

Продолжение после рекламы