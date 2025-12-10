В ЯНАО утвердили генеральный план развития Салехарда

«Руководствуясь Уставом городского округа город Салехард, Дума города Салехарда решает утвердить прилагаемый Генеральный план городского округа город Салехард. Генеральный план выполнен в отношении территории городского округа город Салехард на основании стратегий и программ социально-экономического развития городского округа», — отмечено в сообщении.

В документе указаны объекты в сфере образования, физической культуры, общепита, электро и теплоснабжения, а также ритуальных услуг. Первая очередь реализации объектов запланирована на 2035 год.

Ранее для реализации стратегий развития окружного центра власти Салехарда утвердили программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования более 58 млрд рублей до 2040 года. Документ предусматривает поэтапное строительство и модернизацию систем водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения в Салехарде и поселках, а также поддерживается запуском асфальтобетонного завода и реконструкцией дорожной сети.