В ЯНАО утвердили генеральный план развития Салехарда

Власти утвердили генплан округа
Власти Салехарда (ЯНАО) утвердили генеральный план развития городского округа. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэрии города.
«Руководствуясь Уставом городского округа город Салехард, Дума города Салехарда решает утвердить прилагаемый Генеральный план городского округа город Салехард. Генеральный план выполнен в отношении территории городского округа город Салехард на основании стратегий и программ социально-экономического развития городского округа», — отмечено в сообщении.
В документе указаны объекты в сфере образования, физической культуры, общепита, электро и теплоснабжения, а также ритуальных услуг. Первая очередь реализации объектов запланирована на 2035 год.
Ранее для реализации стратегий развития окружного центра власти Салехарда утвердили программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования более 58 млрд рублей до 2040 года. Документ предусматривает поэтапное строительство и модернизацию систем водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения в Салехарде и поселках, а также поддерживается запуском асфальтобетонного завода и реконструкцией дорожной сети.
