Каждый второй ребенок на Ямале состоит в Движении Первых
За год к молодежному движению присоединились 14 тысяч человек
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с региональным отделением Движения Первых, где вместе с его участниками подвел итоги работы организации за год. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Подвели итоги года с ребятами из регионального Движения Первых. С января к Первым присоединились ещё 14 тысяч наших школьников и студентов — теперь в сообществе состоит каждый второй ребёнок на Ямале», — отметил глава региона.
В планах работы движения на грядущий год — расширение «Школы Ямолод» на поселки ЯНАО. Вместе с тем планируется объединение празднования Дня молодежи с городским выпускным.
Ранее Артюхов уже обозначал приоритет работы с молодежью на межрегиональной конференции «Ямолод.конф [регионы]», где представлял Школу Ямолод как единую модель воспитания и развития навыков. Тогда он сообщал, что за два месяца участниками программы стали более пяти тысяч детей и к 2027 году планируется полный охват школьников, а также напоминал о реализации комплексной программы «Ямал — территория детства».
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!