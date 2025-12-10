Логотип РИА URA.RU
Каждый второй ребенок на Ямале состоит в Движении Первых

За год к Движению Первых на Ямале присоединились 14 тысяч школьников и студентов
10 декабря 2025 в 17:34
За год к молодежному движению присоединились 14 тысяч человек

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с региональным отделением Движения Первых, где вместе с его участниками подвел итоги работы организации за год. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Подвели итоги года с ребятами из регионального Движения Первых. С января к Первым присоединились ещё 14 тысяч наших школьников и студентов — теперь в сообществе состоит каждый второй ребёнок на Ямале», — отметил глава региона. 

В планах работы движения на грядущий год — расширение «Школы Ямолод» на поселки ЯНАО. Вместе с тем планируется объединение празднования Дня молодежи с городским выпускным.  

Ранее Артюхов уже обозначал приоритет работы с молодежью на межрегиональной конференции «Ямолод.конф [регионы]», где представлял Школу Ямолод как единую модель воспитания и развития навыков. Тогда он сообщал, что за два месяца участниками программы стали более пяти тысяч детей и к 2027 году планируется полный охват школьников, а также напоминал о реализации комплексной программы «Ямал — территория детства».

