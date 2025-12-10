Каждый второй ребенок на Ямале состоит в Движении Первых

За год к молодежному движению присоединились 14 тысяч человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с региональным отделением Движения Первых, где вместе с его участниками подвел итоги работы организации за год. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Подвели итоги года с ребятами из регионального Движения Первых. С января к Первым присоединились ещё 14 тысяч наших школьников и студентов — теперь в сообществе состоит каждый второй ребёнок на Ямале», — отметил глава региона.

В планах работы движения на грядущий год — расширение «Школы Ямолод» на поселки ЯНАО. Вместе с тем планируется объединение празднования Дня молодежи с городским выпускным.

