Ямальский работодатель своим сотрудникам более 700 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
В Надыме по материалам городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации. Об этом сообщили в Надымской городской прокуратуре. По данным надзорного ведомства, шестеро сотрудников предприятия больше двух месяцев не получали деньги за труд.
«Установлено, что шести работникам организации не выплачивалась заработная плата более двух месяцев. В связи этим образовалась задолженность свыше 780 тыс. рублей», — отмечено в сообщении ведомства.
При этом работодатель был в состоянии выплатить своим сотрудникам зарплату. Однако деньги были потрачены на иные расходы компании.
Ранее Надымская городская прокуратура уже добивалась привлечения к ответственности жителей за невыполнение финансовых обязательств: так, местный житель был осужден за длительную неуплату алиментов, из-за чего образовалась задолженность свыше 700 тыс. рублей. Тогда суд признал его виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначил шесть месяцев исправительных работ с удержанием части заработка.
