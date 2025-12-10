Ямальский работодатель своим сотрудникам более 700 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме по материалам городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации. Об этом сообщили в Надымской городской прокуратуре. По данным надзорного ведомства, шестеро сотрудников предприятия больше двух месяцев не получали деньги за труд.

«Установлено, что шести работникам организации не выплачивалась заработная плата более двух месяцев. В связи этим образовалась задолженность свыше 780 тыс. рублей», — отмечено в сообщении ведомства.

При этом работодатель был в состоянии выплатить своим сотрудникам зарплату. Однако деньги были потрачены на иные расходы компании.

