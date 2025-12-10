Ямал одним из первых получил собственную страницу региона на портале Госуслуг

Регион одним из первых получил свою страницу на портале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отдельная страница Ямало-Ненецкого автономного округа появилась на портале Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Регион стал одним из первых субъектов России, получивших собственный раздел на федеральном цифровом ресурсе.

«Теперь все ключевые цифровые сервисы региона — на одной странице. Ямал стал одним из первых в России субъектов, получивших свой раздел на портале Госуслуг», — сообщили в пресс-службе губернатора округа.

В ведомстве пояснили, что такой формат должен упростить доступ к наиболее востребованным услугам и сократить время на их поиск в единой системе. Сейчас в разделе ЯНАО уже доступны 10 региональных услуг и три специальных сервиса. Через страницу можно подать заявки на выплаты для многодетных и молодых семей, оформить компенсацию за санаторно-курортные путевки для пенсионеров, запросить социальную помощь. Дополнительно жителям предлагают воспользоваться калькулятором мер соцподдержки: сервис автоматически подбирает перечень положенных выплат и льгот.

Чтобы увидеть новый раздел, пользователям необходимо проверить, что в личном кабинете Госуслуг указано местоположение «ЯНАО». После этого региональная страница становится доступна из основного меню портала. В пресс-службе добавили, что до конца 2025 года планируется запуск еще одной тематической страницы — по услугам, связанным с посещением детского сада.