Ямальское правительство попросили ввести новую медаль для бойцов СВО

10 декабря 2025 в 19:58
Медаль для ямальских героев СВО попросили учредить региональную власть

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ямальский активист-ветеран СВО Алексей Шевцов обратился к окружному правительству с предложением учредить новую награду регионального значения для участников и ветеранов спецоперации. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Награду нужно вручать тем, кто живет на Ямале, за заслуги, проявленные во время СВО. Речь именно о тех, кто лично принимал участие в боевых действиях. Было бы хорошо, чтобы медаль вручали официальные лица. Такая инициатива будет мотивировать ребят. От лица военнослужащих попросил губернатора, правительство и депутатов заксобрания поспособствовать в этом вопросе», — рассказал URA.RU Алексей Шевцов. Он считает, что отдельная региональная награда необходима и для волонтеров, оказавших значительную поддержку фронту.

Подобную награду осенью 2025 года учредили власти соседнего Ханты-Мансийского автономного округа — там появилась медаль Югры «За мужество и доблесть в Специальной военной операции». Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стартовала масштабная программа социальной адаптации ветеранов СВО.

