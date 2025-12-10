Ямальское правительство попросили ввести новую медаль для бойцов СВО

Ямальский активист-ветеран СВО Алексей Шевцов обратился к окружному правительству с предложением учредить новую награду регионального значения для участников и ветеранов спецоперации. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Награду нужно вручать тем, кто живет на Ямале, за заслуги, проявленные во время СВО. Речь именно о тех, кто лично принимал участие в боевых действиях. Было бы хорошо, чтобы медаль вручали официальные лица. Такая инициатива будет мотивировать ребят. От лица военнослужащих попросил губернатора, правительство и депутатов заксобрания поспособствовать в этом вопросе», — рассказал URA.RU Алексей Шевцов. Он считает, что отдельная региональная награда необходима и для волонтеров, оказавших значительную поддержку фронту.