На Ямале водитель сбил оленя на трассе
На дорогах Приуралья зафиксировано уже пять аварий с оленями за текущий год
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На Ямале 10 декабря в двух километрах от поселка Аксарка в Приуральском районе водитель сбил оленя на трассе. Автомобилист не стал покидать место происшествия и дождался приезда сотрудников ГАИ. Об этом информирует telegram-канал «Мы из Приуралья».
«Водитель сбил оленя в двух километрах от Аксарки. Автомобилист сам вызвал инспекторов и не покидал место происшествия», — сообщили в паблике.
Во время разбирательств было установлено, что животное не имеет владельца, а обстоятельства аварии не дают оснований для назначения наказания водителю. В этом году это уже пятая авария с участием оленей на дорогах района.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!