На Ямале водитель сбил оленя на трассе

На дорогах Приуралья зафиксировано уже пять аварий с оленями за текущий год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале 10 декабря в двух километрах от поселка Аксарка в Приуральском районе водитель сбил оленя на трассе. Автомобилист не стал покидать место происшествия и дождался приезда сотрудников ГАИ. Об этом информирует telegram-канал «Мы из Приуралья».

«Водитель сбил оленя в двух километрах от Аксарки. Автомобилист сам вызвал инспекторов и не покидал место происшествия», — сообщили в паблике.