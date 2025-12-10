Благодаря вмешательству сотрудников Следственного комитета жительница Салехарда Наталья Арканова смогла решить многолетнюю проблему с расселением из аварийного дома. После личного обращения к председателю СК России женщине была предоставлена благоустроенная квартира, сообщает пресс-служба следственного управления СК по ЯНАО.

«Я искренне признательна Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину и всему коллективу следственного управления по Ямало-Ненецкому автономному округу за помощь в решении моего жилищного вопроса и предоставлении нового жилья», — отметила Наталья Арканова.

В марте 2025 года женщина обратилась к председателю СК РФ Бастрыкину с жалобой на затянувшееся расселение. После этого в региональном следственном управлении был организован личный прием, следователи изучили техническую документацию дома и всю переписку заявительницы с органами власти. В результате проведенной правовой работы вопрос был решен, и Аркановой предоставили новое жилье. Ранее ее обращения в другие инстанции не приносили результата.